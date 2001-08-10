Жителя Алтайского края осудили за сбыт наркотиков в Северо-Курильске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Северо-Курильский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 35-летнего жителя Алтайского края. Его признали виновным по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд установил, что 1 августа 2025 года подсудимый вечером, находясь в Северо-Курильске, передал знакомому наркотическое средство общей массой 1,26 грамма.
В судебном заседании подсудимый вину не признал. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Подсудимого взяли под стражу в зале судебного заседания. Приговор в законную силу не вступил.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:24 22 Октября Жителям Южно-Сахалинска предлагают придумать легенду об останце Лягушка
07:51 23 Октября В Южно-Сахалинске прошел рейд по проверке большегрузов
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
16:45 23 Октября МТС открыла для жителей Сахалинской области продажи iPhone Duo
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
09:07 9 Октября Житель Поронайска затащил чужого ребёнка в квартиру и запер дверь
11:21 9 Октября Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 14 500 рублей после взлома аккаунта знакомой
Выбор редакции
- 11:17 Вчера Арсен Венгер увидел игру сахалинца Даниила Кона на чемпионате мира по футболу и фестивале ФИФА
- 10:28 27 Октября В Южно-Сахалинске стартует новый образовательный проект ансамбля "Радостея"
- 11:14 26 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2026"
- 15:24 22 Октября Жителям Южно-Сахалинска предлагают придумать легенду об останце Лягушка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?