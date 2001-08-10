Тихоокеанское
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Жителя Алтайского края осудили за сбыт наркотиков в Северо-Курильске
09:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жителя Алтайского края осудили за сбыт наркотиков в Северо-Курильске

Жителя Алтайского края осудили за сбыт наркотиков в Северо-Курильске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Северо-Курильский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 35-летнего жителя Алтайского края. Его признали виновным по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд установил, что 1 августа 2025 года подсудимый вечером, находясь в Северо-Курильске, передал знакомому наркотическое средство общей массой 1,26 грамма.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Подсудимого взяли под стражу в зале судебного заседания. Приговор в законную силу не вступил.

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