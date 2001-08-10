Доля рефинансирования в кредитах наличными в России продолжает расти
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным Банка России и оценкам аналитиков Frank RG, в первом полугодии 2026 года доля рефинансирования в структуре выдач кредитов наличными достигла 14–17%, став одним из самых быстрорастущих подсегментов розничного кредитования. Тенденция прослеживается и у отдельных участников рынка — например, ВТБ за девять месяцев 2026 года выдал на рефинансирование потребительских кредитов более 20 млрд рублей.
В третьем квартале объём таких выдач у банка вырос на 32% к предыдущему кварталу, обеспечив половину всего годового объёма. Доля рефинансирования в общих продажах кредитов наличными ВТБ с начала года выросла втрое. По прогнозу банка, в четвёртом квартале тенденция может усилиться на фоне сезонного роста спроса.
Средний срок рефинансирования, по данным ВТБ, составляет 4 года и 9 месяцев и практически не меняется: заёмщики чаще предпочитают не сокращать срок, а снижать ежемесячный платёж. Средний размер займа держится около 1 млн рублей, с начала года показатель вырос на 8%.
«Спрос на рефинансирование диктуется не столько изменением ставок, а осознанным подходом заёмщиков к управлению долговой нагрузкой. Даже в условиях, когда кредитные ставки держатся на текущем уровне, клиенты видят эффект от консолидации: несколько дорогих кредитов заменяются одним, а ежемесячный платёж становится ниже», — отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
Программа рефинансирования у банков позволяет объединить несколько кредитов, оформленных в других организациях, при условии отсутствия просроченной задолженности по ним. По статистике ВТБ, 85% заёмщиков рефинансируют один действующий кредит, 12% объединяют два займа, а 3% — три и более договора.
Эксперты связывают общий рост интереса к рефинансированию прежде всего с желанием заёмщиков заменить дорогие кредиты, оформленные в 2024–2025 годах, а также объединить несколько обязательств в один договор.
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