Землетрясение магнитудой 4,5 произошло восточнее Малокурильского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 октября 2026 года в 08:12 по сахалинскому времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр находился в 102 километрах к востоку от села Малокурильское. Координаты очага – 44,1 градуса северной широты и 148,2 градуса восточной долготы, глубина залегания – 60 километров.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», на Шикотане могли ощутить колебания до 2 баллов. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в Курильском регионе.