Арсен Венгер увидел игру сахалинца Даниила Кона на чемпионате мира по футболу и фестивале ФИФА
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Арсен Венгер увидел игру сахалинца Даниила Кона на чемпионате мира по футболу и фестивале ФИФА. В турнире принимают участие 189 сборных. Юношеская сборная России, составленная из игроков 2011 года рождения, провела пять матчей, каждый из которых закончился разгромом соперника.
По итогам беспроигрышной серии наша сборная набрала 15 очков в пяти матчах и с максимальным результатом заняла первое место в группе АЕ. Каждый из матчей закончился с крупным счетом в пользу юношеской сборной России и только единожды сопернику удалось поразить наши ворота.
Представитель Южно-Сахалинска Даниил Кон хорошо проявил себя в защите, успешно отражая атаки соперников, благодаря чему команда пропустила лишь один гол в пяти матчах.
В матче против сборной Турции на поле присутствовал Арсен Венгер - легендарный тренер, а ныне руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.
На втором этапе команды сыграют в формате плей-офф и уже 28 октября наша сборная встретится со сборной Мексики.
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