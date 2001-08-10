Владимир Сайбель: "Единая Россия" добьётся решения проблемы со списанием долгов участников СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После изменения законодательства возник риск отказов при списании задолженности до 10 миллионов рублей у контрактников, если по их долгам уже началось судебное взыскание. Ассоциация российских банков обратилась в ЦБ и Госдуму с просьбой устранить возникшую правовую коллизию, сообщил Герой России Владимир Сайбель.
По его словам, теперь необходимо как можно быстрее прояснить порядок применения закона, чтобы военнослужащие могли воспользоваться предусмотренной мерой поддержки без дополнительных проволочек.
«Единая Россия» намерена проработать ситуацию совместно с ЦБ и представителями банковского сектора. Важно согласовать единый подход к спорным случаям и исключить разночтения, из-за которых участники СВО рискуют столкнуться с отказом в списании задолженности. Законодательные гарантии теряют смысл, если на практике их применение зависит от трактовки отдельных норм. За каждым таким случаем стоят конкретные люди и их семьи, для которых финансовая нагрузка после участия в боевых действиях может стать серьёзной проблемой», — сказал парламентарий.
Региональные отделения и общественные приёмные партии продолжат принимать обращения участников СВО и помогать добиваться восстановления их прав, добавил Владимир Сайбель.
«Каждый случай отказа нужно разбирать предметно, с оценкой обстоятельств и правовых оснований. «Единая Россия» будет добиваться устранения спорных моментов, чтобы предусмотренные законом гарантии работали без сбоев. Поддержка бойцов и их близких должна выражаться в конкретных решениях, а не превращаться в череду обращений, ожиданий и попыток доказать собственную правоту», — заключил первый зампред комитета Госдумы по труду.
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