На Камчатке пройдет фестиваль первой помощи и здорового образа жизни
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске-Камчатском 29 и 30 октября во Дворце молодёжи на Атласова, 24 пройдёт большой фестиваль первой помощи и здорового образа жизни «Оценка безопасности» (12+). Гостей мероприятия научат действовать в экстренных ситуациях, помогать другим и заботиться о собственном здоровье, сообщает ТК «41 Регион».
На мероприятии будут организованы интерактивные площадки, где можно попробовать сердечно-лёгочную реанимацию на манекенах, научиться останавливать кровотечения, узнать, что делать, если человек подавился, и разобраться в других ситуациях, которые могут случиться с каждым. Помимо местных экспертов в фестивале поучаствуют специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Дальнего Востока.
Мероприятие будет проходить в два дня с 10:00 до 16:00. 29 октября - для студентов вузов и колледжей, 30 октября - для всех желающих. Регистрация участников - с 9:00. Участие бесплатное.
Фестиваль проводится при поддержке Росмолодёжи в рамках программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети».
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