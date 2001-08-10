На Камчатке пройдет фестиваль первой помощи и здорового образа жизни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском 29 и 30 октября во Дворце молодёжи на Атласова, 24 пройдёт большой фестиваль первой помощи и здорового образа жизни «Оценка безопасности» (12+). Гостей мероприятия научат действовать в экстренных ситуациях, помогать другим и заботиться о собственном здоровье, сообщает ТК «41 Регион».

На мероприятии будут организованы интерактивные площадки, где можно попробовать сердечно-лёгочную реанимацию на манекенах, научиться останавливать кровотечения, узнать, что делать, если человек подавился, и разобраться в других ситуациях, которые могут случиться с каждым. Помимо местных экспертов в фестивале поучаствуют специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Дальнего Востока.

Мероприятие будет проходить в два дня с 10:00 до 16:00. 29 октября - для студентов вузов и колледжей, 30 октября - для всех желающих. Регистрация участников - с 9:00. Участие бесплатное.

Фестиваль проводится при поддержке Росмолодёжи в рамках программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети».