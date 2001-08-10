Сахалинская гимнастка Кира Яблочникова завоевала два золота на международном турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Батуми (Грузия) завершился XIX международный турнир по художественной гимнастике «Irina Cup». Соревнования объединили спортсменок из разных стран. Островной регион в составе юниорской сборной команды России успешно представила воспитанница анивской школы художественной гимнастики, спортсменка регионального Центра спортивной подготовки Кира Яблочникова.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, по итогам выступлений сахалинская гимнастка завоевала две медали высшей пробы. Кира стала победительницей в индивидуальном многоборье, продемонстрировав результат 102,250 балла. Вторую золотую награду юниорка взяла в финале упражнений с лентой, показав лучший результат среди конкуренток.

Стоит отметить, что незадолго до международных стартов островная медалистка стала бронзовым призёром всероссийских соревнований «Надежды России».

Министерство спорта Сахалинской области поздравляет Киру Яблочникову и её тренеров Ольгу Лукину и Марину Николаеву с блестящим выступлением и желает дальнейших успехов на российской и международной спортивных аренах.