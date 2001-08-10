На Сахалине осудили иностранца за деятельность в экстремистской организации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вступил в законную силу приговор Южно-Сахалинского городского суда по уголовному делу против 40-летнего иностранного гражданина. Его признали виновным по части 2 статьи 282.2 УК РФ – участие в деятельности организации, признанной экстремистской, и части 1 статьи 163 УК РФ – вымогательство.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд установил, что с февраля 2023 года по май 2025 года осуждённый являлся участником международного общественного движения «АУЕ», деятельность которого запрещена на территории России.

Также с декабря 2024 года по февраль 2025 года он, угрожая применением насилия, требовал от двух знакомых передачи денег за помощь в прибытии в Южно-Сахалинск и трудоустройстве. Получил от них свыше 36 тысяч рублей.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке, не согласившись с наказанием.

Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание мнение участвующего прокурора о законности решения, приговор оставил без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.