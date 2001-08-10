Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2026
Сейчас 17:59
80,68|89,82
На участке улицы Буюклы в Южно-Сахалинске с 1 ноября ограничат движение транспорта
14:56, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец нашёл дикорастущую коноплю в лесу и хранил её дома

Сахалинец нашёл дикорастущую коноплю в лесу и хранил её дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Томари перед судом предстанет местный житель за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства. Прокуратура района утвердила обвинительный акт по уголовному делу.

Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере).

В ходе предварительного расследования установлено, что в августе 2026 года обвиняемый, находясь на территории лесного массива в Томаринском районе, обнаружил дикорастущее наркотикосодержащее растение рода конопля. Его он принёс по месту жительства и хранил до момента изъятия сотрудниками ОМВД России "Томаринский".

Уголовное дело с утверждённым обвинительным актом направлено в Углегорский городской суд (постоянное судебное присутствие в городе Томари) Сахалинской области для рассмотрения по существу.

За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?