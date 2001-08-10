Сахалинец нашёл дикорастущую коноплю в лесу и хранил её дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Томари перед судом предстанет местный житель за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства. Прокуратура района утвердила обвинительный акт по уголовному делу.
Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере).
В ходе предварительного расследования установлено, что в августе 2026 года обвиняемый, находясь на территории лесного массива в Томаринском районе, обнаружил дикорастущее наркотикосодержащее растение рода конопля. Его он принёс по месту жительства и хранил до момента изъятия сотрудниками ОМВД России "Томаринский".
Уголовное дело с утверждённым обвинительным актом направлено в Углегорский городской суд (постоянное судебное присутствие в городе Томари) Сахалинской области для рассмотрения по существу.
За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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