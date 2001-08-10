На Камчатке сотрудница Росреестра незаконно переписала 49 объектов недвижимости коммерческому предприятию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Елизове приговор суда выслушала бывший начальник отдела Росреестра. Из-за превышения должностных полномочий одна из компаний потеряла недвижимость стоимостью более 642 миллиона рублей, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на прокуратуру Камчатского края.

Подсудимой – 63 года. уголовное дело в отношении неё возбудили по части 3 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. В момент совершения преступления она занимала должность начальника межмуниципального отдела по Елизовскому и Мильковскому районам управления Росреестра по региону.

Суд установил, что в октябре 2020 года женщина, действуя из личной заинтересованности по просьбе одного из сотрудников ведомства, незаконно зарегистрировала переход права собственности на 49 объектов недвижимости от одного коммерческого предприятия к другому.

При этом она вышла за пределы своих полномочий, не обеспечила проведение необходимой правовой экспертизы и не приняла меры для получения недостающих документов.

В результате акционерное общество без правовых оснований лишилось имущества. Причиненный организации ущерб составил более 642 миллиона рублей. Однако подсудимая свою вину не признала.

Тем не менее суд назначил ей 5 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.