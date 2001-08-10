На Камчатке сотрудница Росреестра незаконно переписала 49 объектов недвижимости коммерческому предприятию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Елизове приговор суда выслушала бывший начальник отдела Росреестра. Из-за превышения должностных полномочий одна из компаний потеряла недвижимость стоимостью более 642 миллиона рублей, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на прокуратуру Камчатского края.
Подсудимой – 63 года. уголовное дело в отношении неё возбудили по части 3 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. В момент совершения преступления она занимала должность начальника межмуниципального отдела по Елизовскому и Мильковскому районам управления Росреестра по региону.
Суд установил, что в октябре 2020 года женщина, действуя из личной заинтересованности по просьбе одного из сотрудников ведомства, незаконно зарегистрировала переход права собственности на 49 объектов недвижимости от одного коммерческого предприятия к другому.
При этом она вышла за пределы своих полномочий, не обеспечила проведение необходимой правовой экспертизы и не приняла меры для получения недостающих документов.
В результате акционерное общество без правовых оснований лишилось имущества. Причиненный организации ущерб составил более 642 миллиона рублей. Однако подсудимая свою вину не признала.
Тем не менее суд назначил ей 5 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:24 22 Октября Жителям Южно-Сахалинска предлагают придумать легенду об останце Лягушка
07:51 23 Октября В Южно-Сахалинске прошел рейд по проверке большегрузов
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
16:45 23 Октября МТС открыла для жителей Сахалинской области продажи iPhone Duo
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
09:07 9 Октября Житель Поронайска затащил чужого ребёнка в квартиру и запер дверь
11:21 9 Октября Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 14 500 рублей после взлома аккаунта знакомой
Выбор редакции
- 11:17 Вчера Арсен Венгер увидел игру сахалинца Даниила Кона на чемпионате мира по футболу и фестивале ФИФА
- 10:28 27 Октября В Южно-Сахалинске стартует новый образовательный проект ансамбля "Радостея"
- 11:14 26 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2026"
- 15:24 22 Октября Жителям Южно-Сахалинска предлагают придумать легенду об останце Лягушка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?