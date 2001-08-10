Тихоокеанское
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29 Октября 2026
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10:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на дорогах Сахалина камеры зафиксировали более 4400 нарушений

За сутки на дорогах Сахалина камеры зафиксировали более 4400 нарушений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 28 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 143 нарушения ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления трёх водителей в состоянии опьянения, а также 20 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли четырёх водителей незарегистрированных машин, пятерых – с тонировкой, четверых – за выезд на встречную полосу, пятерых – за технические неисправности (глушитель), троих – за нарушение правил перевозки детей. Оформили 15 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, шесть автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 4493 нарушения ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

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