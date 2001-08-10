За сутки на дорогах Сахалина камеры зафиксировали более 4400 нарушений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 28 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 143 нарушения ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления трёх водителей в состоянии опьянения, а также 20 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли четырёх водителей незарегистрированных машин, пятерых – с тонировкой, четверых – за выезд на встречную полосу, пятерых – за технические неисправности (глушитель), троих – за нарушение правил перевозки детей. Оформили 15 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, шесть автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 4493 нарушения ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.