Дошкольники и школьники Дальнего вместе заквасили капусту на зиму
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В детском саду № 57 "Бусинка" села Дальнего прошёл "Капустный разгуляй" - осенний праздник, приуроченный ко Дню народного единства. Дошкольники, их родители, педагоги и школьники из школы № 19 за одним столом заквасили капусту на зиму.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, главным делом дня стала общая "заготовочная смена". Дети рубили капусту, тёрли морковь, добавляли соль и сахар, мяли её до сока и отправляли в кадушку. Для многих это было первое знакомство с кадушкой, ушатом, корытцем и сечками.
За одним столом работали русские, татарские, киргизские, армянские и бурятские семьи. Рецепты у всех разные, но квашеная капуста есть в каждой кухне. Именно это и стало главной идеей праздника: самый короткий путь к взаимопониманию лежит через общее дело и общий стол.
Квашеная капуста - настоящий кладезь витаминов и часть национальной идентичности: от родной кухни мы приходим к русскому костюму, к истории, к природе, к семье, - отметила заведующая детским садом Людмила Гилевич.
Участники делились и семейными рецептами. Шестилетняя Лиза Болдырева рассказала, что дома мама готовит капусту с луком и перчиком. Ани Оганесян представила армянскую традицию: капусту рубят крупными ломтиками и квасят со свёклой, морковью, чесноком, зеленью и стручковым перцем.
Приглашённые школьники помогали младшим и сами осваивали традиционные орудия труда. А для выпускников "Бусинки" встреча обернулась знакомством с будущей школой.
"Бусинка" - многонациональный детский сад и флагман муниципального проекта "Традиции. Духовность. Возрождение".
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