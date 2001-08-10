Тихоокеанское
информационное агентство
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08:59, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские тхэквондисты завоевали семь медалей соревнований ДФО

Сахалинские тхэквондисты завоевали семь медалей соревнований ДФО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские тхэквондисты завоевали семь медалей открытых дальневосточных соревнований по спорту ЛИН в дисциплине тхэквондо-пхумсэ. Турнир прошёл в Хабаровске.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, островные спортсмены стали обладателями четырёх золотых, двух серебряных и одной бронзовой наград. Участие в состязаниях приняли сильнейшие спортсмены из 17 регионов России.

В личном первенстве сильнейшими стали Павел Новиков (15-17 лет), Артём Дедов (12-14 лет) и Эрик Султанов (10-11 лет). Серебро забрали Роман Беспальченко (18+) и Дмитрий Дедов (12-14 лет). Бронзу выиграл Владислав Топчий (12-14 лет).

В командных соревнованиях среди спортсменов 12-14 лет победу одержала островная сборная команда "Мужская тройка".

Сахалинцы выступали на турнире под руководством тренера Дмитрия Егай.

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