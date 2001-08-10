Сахалинские тхэквондисты завоевали семь медалей соревнований ДФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские тхэквондисты завоевали семь медалей открытых дальневосточных соревнований по спорту ЛИН в дисциплине тхэквондо-пхумсэ. Турнир прошёл в Хабаровске.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, островные спортсмены стали обладателями четырёх золотых, двух серебряных и одной бронзовой наград. Участие в состязаниях приняли сильнейшие спортсмены из 17 регионов России.
В личном первенстве сильнейшими стали Павел Новиков (15-17 лет), Артём Дедов (12-14 лет) и Эрик Султанов (10-11 лет). Серебро забрали Роман Беспальченко (18+) и Дмитрий Дедов (12-14 лет). Бронзу выиграл Владислав Топчий (12-14 лет).
В командных соревнованиях среди спортсменов 12-14 лет победу одержала островная сборная команда "Мужская тройка".
Сахалинцы выступали на турнире под руководством тренера Дмитрия Егай.
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