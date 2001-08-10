Тихоокеанское
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08:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Вахрушеве загорелся многоквартирный дом, огонь охватил 800 квадратных метров

В Вахрушеве загорелся многоквартирный дом, огонь охватил 800 квадратных метров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В посёлке городского типа Вахрушев загорелся многоквартирный дом на улице Центральной. Пожар начался с балкона на третьем этаже и перешёл на кровлю.

Как сообщили ТИА "Острова" в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, самостоятельно эвакуировались 30 человек. Предварительная площадь, пройденная огнём, составляет 800 квадратных метров.

Развёрнуты два пункта временного размещения на базе здания МФЦ и спортивной школы.

На месте работают 16 специалистов и 6 единиц техники. Пострадавших нет. Дознаватель МЧС России установит причину возгорания.

 

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