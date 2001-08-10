Полицейские изъяли у жителя Корсакова 66 пакетиков с гашишным маслом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области пресекли противоправную деятельность 38-летнего жителя Корсакова, организовавшего незаконный сбыт запрещённых веществ.
Оперативная разработка вывела полицейских на след фигуранта в октябре 2026 года. Установлено, что злоумышленник сбыл знакомому партию наркотического средства – масла каннабиса (гашишного масла), расфасованного в 10 пакетиков. Сразу после сделки покупателя задержали оперативники УКОН. В ходе мероприятий наркотическое средство общей массой 5,79 грамма изъяли из незаконного оборота.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, следующим этапом спецоперации стало задержание самого сбытчика. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили внушительный арсенал: 66 уже расфасованных пакетиков с запрещённым веществом, полимерный свёрток, медицинские шприцы, а также банку, в которой хранилось ещё 10 аналогичных пакетов. Согласно заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Сахалинской области, изъятое вещество является маслом каннабиса общей массой 152,6 грамма.
В отношении покупателя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении фигуранта, организовавшего сбыт, возбудили уголовные дела по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере) и части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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