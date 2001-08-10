Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ко Всемирному дню хлеба ВТБ выяснил, какие привычки связаны с одним из главных продуктов россиян. 90% опрошенных жителей ДФО в детстве хотя бы раз отламывали горбушку хлеба по дороге из булочной, а 31% поступают так и во взрослом возрасте.

Каждый день хлеб едят 77% респондентов, 41% готовы доплачивать за крафтовые сорта на закваске и столько же считают, что выбрасывать остатки хлеба - табу.

Отказ от хлеба так и не стал массовым: полностью исключили его из рациона лишь 2% дальневосточников, ещё 3% почти не едят его. 29% (самая низкая доля по стране) не обходятся без хлеба ни за одним приёмом пищи, каждый второй ест его каждый день, но не с каждой едой. Безглютеновыми и «фитнес»-сортами интересуются лишь 2% дальневосточников.

Опрос проведён в октябре 2026 года во всех федеральных округах. В нём приняли участие 1500 респондентов в возрасте 18–65 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 тыс. человек.