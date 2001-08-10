Опрос ко Дню хлеба: 90% дальневосточников отламывали горбушку хлеба по дороге домой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ко Всемирному дню хлеба ВТБ выяснил, какие привычки связаны с одним из главных продуктов россиян. 90% опрошенных жителей ДФО в детстве хотя бы раз отламывали горбушку хлеба по дороге из булочной, а 31% поступают так и во взрослом возрасте.
Каждый день хлеб едят 77% респондентов, 41% готовы доплачивать за крафтовые сорта на закваске и столько же считают, что выбрасывать остатки хлеба - табу.
Отказ от хлеба так и не стал массовым: полностью исключили его из рациона лишь 2% дальневосточников, ещё 3% почти не едят его. 29% (самая низкая доля по стране) не обходятся без хлеба ни за одним приёмом пищи, каждый второй ест его каждый день, но не с каждой едой. Безглютеновыми и «фитнес»-сортами интересуются лишь 2% дальневосточников.
Опрос проведён в октябре 2026 года во всех федеральных округах. В нём приняли участие 1500 респондентов в возрасте 18–65 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 тыс. человек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:54 Сегодня Опрос ко Дню хлеба: 90% дальневосточников отламывали горбушку хлеба по дороге домой
09:33 Сегодня За выходные автоинспекторы задержали на Сахалине 21 пьяного водителя и 27 – без прав
09:40 Сегодня Сегодня на Сахалине перекроют участок дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск
09:29 Сегодня Анивским школьникам показали как играть в гольф
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
12:20 12 Октября Сахалинские студентки техникума сервиса изучили семь танцевальных стилей
11:04 12 Октября В Корсакове 17-летний водитель мотобайка проехал на красный и столкнулся с автомобилем
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
14:50 25 Сентября Жительница Углегорска стала жертвой киберпреступников
11:21 9 Октября Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 14 500 рублей после взлома аккаунта знакомой
Выбор редакции
- 09:29 Сегодня Анивским школьникам показали как играть в гольф
- 17:03 16 Октября В Южно-Сахалинске начались чемпионат и первенство области по самбо
- 10:14 15 Октября Студенты Сахалинского техникума сервиса отшивают маскировочные костюмы для участников СВО
- 12:05 14 Октября Сахалинские каратисты взяли 7 золотых медалей на Кубке Покрышкина в Новосибирске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?