В Южно-Сахалинске наказали директора УК за отсутствие горячей воды в доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске директора ООО "ЖЭУ-1" оштрафовали за нарушения в многоквартирном доме № 17б на Спортивном проезде. Жильцы 36 дней оставались без горячей воды, сообщает astv.ru.

Специалисты ведомства провели проверку по жалобе жильцов на недобросовестную работу управляющей компании по содержанию общего имущества.

Установлено, что УК не обеспечила готовность инженерных систем дома для предоставления коммунальной услуги горячего водоснабжения в период с 14 июня до 20 июля 2026 года, вследствие чего был нарушен нормативный режим обеспечения населения коммунальными услугами. Продолжительность отключения горячего водоснабжения составила 36 суток, - отметили в ГЖИ области.

Кроме того, во время проверки выявили затопление подвала, ненадлежащее состояние сетей электроснабжения и траву во дворе, которую своевременно не косили. Должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и назначили штраф 25 тысяч рублей.

Всего за неделю в ГЖИ Сахалинской области рассмотрели три дела о привлечении к административной ответственности и вынесли два предупреждения.