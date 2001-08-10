Житель Южно-Сахалинска заплатит штраф за оскорбление женщины в интернете

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Южно-Сахалинска привлечён к административной ответственности за оскорбление с использованием сети "Интернет". Прокуратура Анивского района провела проверку по обращению местной жительницы о защите чести и достоинства.

Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, установлено, что житель Южно-Сахалинска, используя мобильный телефон, направил голосовое сообщение в общедоступный чат в мессенджере. В нём он допустил высказывания в неприличной и оскорбительной форме, унижающие честь и достоинство заявительницы.

Прокурор района по данному факту возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершённое публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет").

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 виновному назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.