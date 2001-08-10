Сахалинец из-за повторной пьяной езды лишился автомобиля за 4 миллиона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсакове за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения у местного жителя конфисковали автомобиль. Корсаковский городской суд вынес обвинительный приговор 63-летнему мужчине.
Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, его признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Суд установил, что в сентябре 2026 года обвиняемый, игнорируя решение суда о лишении права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции. От прохождения освидетельствования водитель снова отказался.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.
По ходатайству государственного обвинителя автомобиль стоимостью около 4 млн рублей, принадлежащий подсудимому и использованный им при совершении преступления, конфискован в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
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