За выходные на Сахалине автоинспекторы отправили на штрафстоянку 40 автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 30 и 31 октября и 1 ноября на Сахалине зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресекли 376 нарушений ПДД РФ.

Как сообщили ТИА "Острова" в управлении ГИБДД по Сахалинской области, задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 21 водитель, находившийся за рулём в состоянии опьянения. Кроме того, задержаны 44 водителя, которые не имеют права управления ТС либо лишены такого права по решению суда.

Также привлечены к административной ответственности:

5 водителей - за управление транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке;

26 водителей - за управление транспортными средствами с "тонировкой" на стёклах;

1 водитель - за выезд на полосу встречного движения;

4 водителя - за управление транспортными средствами при наличии технических неисправностей (глушитель);

11 водителей - за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства;

3 водителя - за непредоставление преимущества в движении пешеходов;

1 пешеход - за нарушение правил дорожного движения.

Составлен 31 административный материал на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 40 автомобилей.