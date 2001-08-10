В Южно-Сахалинске директора автомастерской подозревают в организации незаконной легализации мигрантов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине иностранца подозревают в организации незаконной легализации иностранных граждан. Уголовное дело возбуждено следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности управления МВД России по Сахалинской области.
Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с полицией установили иностранца 1987 года рождения. По данным ведомства, не позднее 17 августа 2026 года он, находясь на территории региона, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами за рубежом создал условия для незаконного пребывания в России шести своих соплеменников.
Подозреваемый, являясь генеральным директором автомастерской в Южно-Сахалинске, организовал оформление и получение деловых виз РФ на имя этих граждан без надлежащей постановки на миграционный учёт. Мигрантов он трудоустроил в своей фирме, что способствовало уклонению иностранцев от контроля со стороны госорганов за их нахождением и перемещением по территории России.
В ходе обысков проверили документы у работников фирмы и места проживания мигрантов на территории автосервиса. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела.
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