В Поронайске по поручению губернатора установили новый автобусный павильон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске на остановке у магазина «Светофор» установили новый автобусный павильон. Работы провели по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко после обращения местной жительницы.
Ранее на данном участке не было остановочного павильона, что создавало неудобства для пассажиров, ожидающих общественный транспорт.
После обращения жительницы глава региона поручил решить вопрос с обустройством остановки. В настоящее время работы выполнены.
Установка нового павильона позволит сделать ожидание общественного транспорта более комфортным, обеспечит пассажирам укрытие от неблагоприятных погодных условий и станет частью благоустройства городской территории.
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