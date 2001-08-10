Тихоокеанское
информационное агентство
6 Ноября 2026
Сейчас 21:56
81,79|92,16
В выходные в Южно-Сахалинске будет ограничено движение на двух улицах
08:49, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске по поручению губернатора установили новый автобусный павильон

В Поронайске по поручению губернатора установили новый автобусный павильон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске на остановке у магазина «Светофор» установили новый автобусный павильон. Работы провели по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко после обращения местной жительницы.

Ранее на данном участке не было остановочного павильона, что создавало неудобства для пассажиров, ожидающих общественный транспорт.

После обращения жительницы глава региона поручил решить вопрос с обустройством остановки. В настоящее время работы выполнены.

Установка нового павильона позволит сделать ожидание общественного транспорта более комфортным, обеспечит пассажирам укрытие от неблагоприятных погодных условий и станет частью благоустройства городской территории.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?