Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2026
Сейчас 17:58
80,68|89,82
На участке улицы Буюклы в Южно-Сахалинске с 1 ноября ограничат движение транспорта
17:22, | Новости общества Сахалина и Курил

На участке улицы Буюклы в Южно-Сахалинске с 1 ноября ограничат движение транспорта

На участке улицы Буюклы в Южно-Сахалинске с 1 ноября ограничат движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске с 1 по 30 ноября для проезда автотранспорта будет полностью закрыт участок улицы Антона Буюклы в границах от ул. Музейной до Комсомольской. Ограничение связано проведением работ по восстановлению благоустройства.

На время действия ограничений сквозного движения транспорта на данном участке не будет. Объезд возможен по улице Музейной. 

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании ежедневных маршрутов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?