17:22, | Новости общества Сахалина и Курил
На участке улицы Буюклы в Южно-Сахалинске с 1 ноября ограничат движение транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске с 1 по 30 ноября для проезда автотранспорта будет полностью закрыт участок улицы Антона Буюклы в границах от ул. Музейной до Комсомольской. Ограничение связано проведением работ по восстановлению благоустройства.
На время действия ограничений сквозного движения транспорта на данном участке не будет. Объезд возможен по улице Музейной.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании ежедневных маршрутов.
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