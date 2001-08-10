Новыми обитателями Сахалинского зоопарка стали лисы из Египта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском зооботаническом парке появились новые жильцы — самец и самка фенеков, приехавшие из Египта. Это самые маленькие лисицы в семействе псовых: каждая из них меньше домашней кошки. Посмотреть на них уже могут все посетители.
Фенеки родом из пустынь и полупустынь Северной Африки – суровые условия и сформировали их облик. Главная их особенность – непропорционально большие уши, самые крупные среди хищников относительно размера головы. Они работают как радиатор, спасая зверьков от перегрева, и помогают охотиться. В меню пустынных лисиц – мелкие грызуны, рептилии, насекомые и птичьи яйца; разнообразит рацион и растительная пища: плоды, клубни, корни.
Как рассказали ТИА «Острова» в зоопарке, фенеки – животные социальные: они создают моногамные пары и держатся семейными группами. Общаются между собой очень активно – лают, скулят, ворчат и воют. Новым обитателям нужны имена, поэтому зоопарк объявил традиционный конкурс.
Условия простые: имена не должны быть человеческими, должны легко запоминаться и благозвучно звучать. Приветствуются варианты, связанные с природным ареалом этих животных. Заявки принимают до 1 декабря, а 3 декабря назовут победителя – он получит абонемент на посещение зоопарка и станет автором имён для пары фенеков.
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