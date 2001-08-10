4 ноября в Южно-Сахалинске будут действовать временные ограничения движения и парковки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завтра, 4 ноября, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, в областном центре будут действовать временные ограничения движения транспорта и парковки.

Ограничения движения:

- с 7:00 до 11:00 4 ноября на участке ул. Горького от площади Победы до ул. Священномученика Илариона Троицкого (включая перекресток с ул. Горького);

- с 11:00 до 15:00 4 ноября по ул. Священномученика Илариона Троицкого.

Ограничения парковки:

- с 23:00 3 ноября до 13:00 4 ноября у мультимедийного парка "Россия - моя история";

- с 20:00 3 ноября до 13:00 4 ноября у стадиона "Спартак";

- с 23:00 3 ноября до 13:00 4 ноября с восточной стороны площади Победы;

- с 22:00 3 ноября до 7:00 4 ноября вдоль ул. Священномученика Илариона Троицкого.

Изменения в движении общественного транспорта:

- с 7:00 до 11:00 4 ноября объезд для автобусов, следующих по маршрутам №2пр, 2ч, 21, 28пр, 28ч, 104, 250, будет осуществляться по улицам Пограничной, Комсомольской, проспекту Победы, далее по утвержденному маршруту;

- работа всех городских автобусных маршрутов 4 ноября будет осуществляться по расписанию праздничного дня.