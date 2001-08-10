4 ноября в Южно-Сахалинске будут действовать временные ограничения движения и парковки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Завтра, 4 ноября, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, в областном центре будут действовать временные ограничения движения транспорта и парковки.
Ограничения движения:
- с 7:00 до 11:00 4 ноября на участке ул. Горького от площади Победы до ул. Священномученика Илариона Троицкого (включая перекресток с ул. Горького);
- с 11:00 до 15:00 4 ноября по ул. Священномученика Илариона Троицкого.
Ограничения парковки:
- с 23:00 3 ноября до 13:00 4 ноября у мультимедийного парка "Россия - моя история";
- с 20:00 3 ноября до 13:00 4 ноября у стадиона "Спартак";
- с 23:00 3 ноября до 13:00 4 ноября с восточной стороны площади Победы;
- с 22:00 3 ноября до 7:00 4 ноября вдоль ул. Священномученика Илариона Троицкого.
Изменения в движении общественного транспорта:
- с 7:00 до 11:00 4 ноября объезд для автобусов, следующих по маршрутам №2пр, 2ч, 21, 28пр, 28ч, 104, 250, будет осуществляться по улицам Пограничной, Комсомольской, проспекту Победы, далее по утвержденному маршруту;
- работа всех городских автобусных маршрутов 4 ноября будет осуществляться по расписанию праздничного дня.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:05 30 Октября В Сахалинской области обсудили точки роста креативных индустрий
17:22 30 Октября На участке улицы Буюклы в Южно-Сахалинске с 1 ноября ограничат движение транспорта
12:38 29 Октября Сахалинские студенты смогут подтверждать право на льготный проезд в поездах через цифровой ID в MAX
11:17 28 Октября Арсен Венгер увидел игру сахалинца Даниила Кона на чемпионате мира по футболу и фестивале ФИФА
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
09:07 9 Октября Житель Поронайска затащил чужого ребёнка в квартиру и запер дверь
11:21 9 Октября Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 14 500 рублей после взлома аккаунта знакомой
Выбор редакции
- 16:45 Вчера Новыми обитателями Сахалинского зоопарка стали лисы из Египта
- 11:34 Вчера Сахалинцы завоевали три медали на соревнованиях по бильярду в Хабаровске
- 10:25 2 Ноября Дошкольники и школьники Дальнего вместе заквасили капусту на зиму
- 14:29 30 Октября В центре "Радуга" Южно-Сахалинска презентовали обновлённый проект "Добрые дети - дому венец"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?