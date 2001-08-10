10:33, | Новости общества Сахалина и Курил
На железнодорожном переезде по проспекту Победы в Южно-Сахалинске ограничено движение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 3 ноября, движение по южной стороне проспекта Победы будет ограничено с 9:30 до 16:00. Это связано с проведением плановых работ на железнодорожных путях.
Объезд ремонтируемого участка организован по одной из полос встречного движения.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.
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Новости общества Сахалина и Курил
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