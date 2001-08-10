На железнодорожном переезде по проспекту Победы в Южно-Сахалинске ограничено движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 3 ноября, движение по южной стороне проспекта Победы будет ограничено с 9:30 до 16:00. Это связано с проведением плановых работ на железнодорожных путях.

Объезд ремонтируемого участка организован по одной из полос встречного движения.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.