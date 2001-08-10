Осенняя миграция северных морских котиков началась на Командорских островах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Командорских островах началась осенняя миграция северных морских котиков. Животные покидают лежбища и отправляются на зимовку в открытые воды Тихого океана, сообщает ТК «41 Регион».
Массовый уход котиков начинается в первых числах ноября. Первыми в длительное путешествие отправляются самки и молодняк. Для детёнышей, родившихся этим летом, это первое самостоятельное океанское путешествие.
Самки могут преодолевать от 1 500 до 2 900 километров в южном направлении. При этом протяжённость миграционного маршрута в одну сторону может достигать 7 300 километров. В среднем дорога к местам зимовки занимает около 80 дней.
На Командорских островах остаётся лишь немногим более тысячи животных - преимущественно самцы разных возрастов.
Миграция - важнейший этап годового цикла командорской популяции и начало новой, самостоятельной жизни для молодых морских котиков.
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