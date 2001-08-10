Тихоокеанское
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09:06, | Новости общества Сахалина и Курил

Осенняя миграция северных морских котиков началась на Командорских островах

Осенняя миграция северных морских котиков началась на Командорских островах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Командорских островах началась осенняя миграция северных морских котиков. Животные покидают лежбища и отправляются на зимовку в открытые воды Тихого океана, сообщает ТК «41 Регион».

Массовый уход котиков начинается в первых числах ноября. Первыми в длительное путешествие отправляются самки и молодняк. Для детёнышей, родившихся этим летом, это первое самостоятельное океанское путешествие.

Самки могут преодолевать от 1 500 до 2 900 километров в южном направлении. При этом протяжённость миграционного маршрута в одну сторону может достигать 7 300 километров. В среднем дорога к местам зимовки занимает около 80 дней.

На Командорских островах остаётся лишь немногим более тысячи животных - преимущественно самцы разных возрастов.

Миграция - важнейший этап годового цикла командорской популяции и начало новой, самостоятельной жизни для молодых морских котиков.

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