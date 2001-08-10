В Южно-Сахалинске полиция установила подозреваемого в серии краж велосипедов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сотрудники полиции установили подозреваемого в серии краж велосипедов. Им оказался ранее судимый 56-летний житель Корсакова.
Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, ранее в дежурную часть поступило заявление от двух местных жителей о том, что неизвестное лицо похитило из подъезда велосипеды.
Выяснилось, что 24 октября текущего года фигурант, прогуливаясь по улицам областного центра, вошёл в подъезд одного из многоквартирных домов. Поднявшись на четвёртый этаж, он обнаружил велосипед, который решил похитить. После кражи фигурант вместе с похищенным скрылся, а через некоторое время продал велосипед неизвестному лицу за 2 000 рублей. Сумма ущерба составила 12 000 рублей.
Во втором случае злоумышленник, действуя по аналогичной схеме, обнаружил оставленный велосипед в подъезде одного из многоэтажных домов Южно-Сахалинска. Он просто "укатил" велотранспорт и в дальнейшем также продал его неизвестному лицу. Сумма ущерба составила 10 000 рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении подозреваемого избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полиция напоминает о необходимости обеспечивать сохранность имущества и не оставлять велосипеды без присмотра в местах общего пользования.
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