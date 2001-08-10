Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 11,3 тыс. жителей Сахалина нашли работу при поддержке Кадрового центра с начала года. Всего за помощью в поиске работы обратились 7627 взрослых сахалинцев, что почти на 9% больше, чем годом ранее, а также 8124 подростка в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщили ТИА "Острова" в кадровом центре, карьерные консультанты помогли трудоустроиться 3365 взрослым и 7939 подросткам. Специалисты подбирали вакансии с учётом опыта и пожеланий соискателей, помогали составить резюме, подготовиться к собеседованию и договориться о встрече с работодателем. Если подходящей работы не было, предлагали бесплатное переобучение по востребованным профессиям.

Сахалинцы и курильчане устроились бухгалтерами, водителями, воспитателями, администраторами, делопроизводителями, поварами, охранниками, машинистами котельных, педагогами, электромонтёрами, специалистами по кадрам и ведущими советниками.

За десять месяцев после профессионального обучения трудоустроились 224 человека против 218 годом ранее. Ещё 34 сахалинца сохранили рабочие места благодаря обучению. При подборе образовательных программ мы учитываем потребности работодателей, чтобы жители региона получали квалификацию, востребованную на рынке труда, - отметила директор Кадрового центра "Работа России" Сахалинской области Елена Савельева.

Одна из тех, кому обучение помогло вернуться к работе, - 37-летняя Нина Целовальникова из Долинска. Во время отпуска по уходу за ребёнком она решила сменить профессию и попробовать себя в дошкольном образовании. Специалисты Долинского Кадрового центра направили её на бесплатное обучение по профессии младшего воспитателя, связались с работодателями и организовали собеседование. После курса женщина получила постоянную работу младшего воспитателя в дошкольном учреждении "Сказка".

Освоить новую специальность можно и после выхода на пенсию. Так, 68-летняя Антонида Овсянкина из Поронайска сменила работу уборщицы на профессию охранника. Она успешно окончила курс охранника четвёртого разряда и сейчас оформляет удостоверение в Росгвардии.