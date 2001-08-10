На Сахалине за сутки камеры зафиксировали более 3500 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресекли 101 нарушение ПДД РФ.

Как сообщили ТИА "Острова" в управлении ГИБДД по Сахалинской области, задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 4 водителя, находившихся за рулём в состоянии опьянения. Кроме того, задержаны 15 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишены такого права по решению суда.

Также привлечены к административной ответственности:

5 водителей - за управление транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке;

3 водителя - за управление транспортными средствами с "тонировкой" на стёклах;

1 водитель - за выезд на полосу встречного движения;

5 водителей - за управление транспортными средствами при наличии технических неисправностей;

2 водителя - за нарушение правил перевозки детей;

3 водителя - за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства.

Составлено 8 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 6 автомобилей.

Стационарными комплексами фото- и видеофиксации зафиксировано 3503 нарушения Правил дорожного движения.