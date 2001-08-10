Тихоокеанское
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10:05, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за сутки камеры зафиксировали более 3500 нарушений ПДД

На Сахалине за сутки камеры зафиксировали более 3500 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресекли 101 нарушение ПДД РФ.

Как сообщили ТИА "Острова" в управлении ГИБДД по Сахалинской области, задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 4 водителя, находившихся за рулём в состоянии опьянения. Кроме того, задержаны 15 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишены такого права по решению суда.

Также привлечены к административной ответственности:

5 водителей - за управление транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке;

3 водителя - за управление транспортными средствами с "тонировкой" на стёклах;

1 водитель - за выезд на полосу встречного движения;

5 водителей - за управление транспортными средствами при наличии технических неисправностей;

2 водителя - за нарушение правил перевозки детей;

3 водителя - за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства.

Составлено 8 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 6 автомобилей.

Стационарными комплексами фото- и видеофиксации зафиксировано 3503 нарушения Правил дорожного движения.

 

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