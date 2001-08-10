На Сахалине за сутки камеры зафиксировали более 3500 нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресекли 101 нарушение ПДД РФ.
Как сообщили ТИА "Острова" в управлении ГИБДД по Сахалинской области, задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 4 водителя, находившихся за рулём в состоянии опьянения. Кроме того, задержаны 15 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишены такого права по решению суда.
Также привлечены к административной ответственности:
5 водителей - за управление транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке;
3 водителя - за управление транспортными средствами с "тонировкой" на стёклах;
1 водитель - за выезд на полосу встречного движения;
5 водителей - за управление транспортными средствами при наличии технических неисправностей;
2 водителя - за нарушение правил перевозки детей;
3 водителя - за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства.
Составлено 8 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированную стоянку 6 автомобилей.
Стационарными комплексами фото- и видеофиксации зафиксировано 3503 нарушения Правил дорожного движения.
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