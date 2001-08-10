У жителей Южно-Сахалинска за неделю изъяли девять ружей и травматический пистолет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Сахалинской области продолжают контролировать соблюдение законодательства в сфере оборота гражданского оружия. За прошедшую неделю специалисты провели 58 проверок владельцев оружия и выявили пять нарушений установленных требований.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Управления Росгвардии по Сахалинской области, по результатам контрольных мероприятий росгвардейцы составили пять административных протоколов и аннулировали четыре разрешения на хранение и ношение оружия. Одним из нарушений стало несоблюдение сроков продления разрешительных документов. По этому основанию сотрудники изъяли у владельцев шесть единиц огнестрельного оружия и шесть патронов.
В ходе проверок также установили обстоятельства, препятствующие дальнейшему владению оружием. В Южно-Сахалинске у владельцев, которые своевременно не прошли обязательное медицинское освидетельствование, изъяли девять гладкоствольных ружей и травматический пистолет. В Томари за аналогичные обстоятельства у владельцев изъяли два гладкоствольных ружья, ещё три единицы оружия – по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
Всего за отчётный период росгвардейцы изъяли и поместили на временное хранение 21 единицу огнестрельного оружия и шесть патронов. Кроме того, жители островного региона добровольно сдали пять единиц оружия.
Наряду с контрольными мероприятиями подразделения лицензионно-разрешительной работы продолжают предоставлять государственные услуги населению. За неделю специалисты приняли 138 заявлений, а с учётом ранее поступивших обращений рассмотрели 172.
Управление Росгвардии напоминает владельцам гражданского оружия о необходимости своевременно продлевать разрешительные документы и проходить обязательное медицинское освидетельствование в установленные законом сроки. Соблюдение этих требований – необходимое условие законного владения оружием.
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