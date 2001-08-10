На отремонтированном участке Корсаковской трассы сделают пункт весогабаритного контроля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Капитальный ремонт регионального участка автодороги Южно-Сахалинск — Корсаков от аквапарка «Аква Сити» до ресторана «Генерал» вышел на заключительный этап. На объекте президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» протяжённостью 5,3 км подрядная организация АО «СУ-4» завершила подключение всех светофорных объектов и ведёт работы по устройству цементобетонного покрытия автоматизированного пункта весогабаритного контроля.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, руководитель ГКУ «Управление Сахалинавтодор» Вадим Думанский отметил: «В этом году подрядчик выполнил на отремонтированном участке комплекс работ по обустройству: установлено наружное освещение, введены в эксплуатацию новые автобусные остановки, на оживлённых участках подключены пешеходные светофоры. И сейчас наша задача – сохранить обновлённую дорогу от преждевременного разрушения. Для этого на 11-м километре трассы оборудуют пункт весогабаритного контроля, который будет в автоматическом режиме измерять массу автомобилей, нагрузку на ось и габариты, а также фиксировать перегруженные транспортные средства для последующего привлечения нарушителей к ответственности».
Автоматический пункт весогабаритного контроля протяжённостью около 340 метров установят неподалёку от школы №25 и поворота на Охотскую трассу, вдоль которой расположено несколько карьеров с инертными материалами. АПВГК состоит из встроенных в дорожное полотно индуктивных сенсоров и пьезокристаллических датчиков, а также установленных на дороге камер, сканера, вычислительного и коммуникационного оборудования.
Первые месяцы после запуска пункт будет работать в тестовом режиме. В этот период владельцы большегрузного транспорта будут получать уведомления о выявленных фактах, а после проверки работоспособности нарушителям начнут приходить штрафы, размер которых может достигать 600 тысяч рублей.
Модернизация трассы Южно-Сахалинск — Корсаков ведётся по поручению губернатора Валерия Лимаренко и при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина.
На участке с 5-го по 11-й километр уже завершены работы по расширению, асфальтированию и обустройству автодороги. В следующем году запланированы устройство кольцевой развязки и ещё одного остановочного пункта в районе ресторана «Генерал». На участке с 11-го по 13-й километр от поворота на Охотскую трассу до УТЦ «Восток» в этом году планируют выполнить устройство дорожной одежды и асфальтирование, обустройство автодороги и автобусных остановок, установку наружного освещения, а в следующем – завершить переустройство мостового сооружения через реку Христофоровку.
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