Выбрасывание пакетиков с наркотиками из машины не помогло сахалинцу избежать ответственности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» окончило расследование уголовного дела против ранее судимого 42-летнего местного жителя. Его обвиняют по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в ходе следствия установили: 29 мая текущего года фигурант бесконтактным способом через интернет приобрёл наркотические вещества. Получив координаты «закладки», мужчина в сопровождении знакомого, не осведомлённого о его преступных намерениях, прибыл в лесной массив. Там он обнаружил и забрал шесть свёртков, внутри которых находились полимерные пакеты с порошкообразным веществом и кристаллами.
На обратном пути в районе проспекта Мира в Южно-Сахалинске их автомобиль остановили сотрудники ДПС ГИБДД. Осознав неизбежность досмотра, злоумышленник попытался избавиться от запрещённых веществ: выбросил два свёртка из окна машины, а при выходе попытался сбросить электронные весы и пакет с остатками наркотиков. В ходе досмотра автомобиля в личных вещах подозреваемого обнаружили оставшиеся три свёртка с наркотическим веществом.
Позднее при осмотре места жительства фигуранта полицейские нашли таблетки, содержащие сильнодействующее вещество трамадол, общей массой 2,66 грамма, а также медицинскую справку с признаками подделки. По результатам экспертизы изъятые вещества являются смесью, содержащей мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 4,31 грамма.
Расследование завершено. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
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