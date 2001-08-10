В Южно-Сахалинске открыт приём заявок на танцевальный арт-фестиваль "Заяви о себе"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске открыт приём заявок на 16-й арт-фестиваль «Заяви о себе» в направлении «Танцы». Центр молодёжных инициатив ждёт всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в одном из самых ярких танцевальных событий осени.
Как рассказали ТИА «Острова» в МАУ "Центр молодёжных инициатив", к участию приглашаются как солисты, так и творческие коллективы. Для команд действует важное условие: не менее половины участников должны быть в возрасте от 14 до 35 лет.
Арт-фестиваль разделён на два уровня. «Любители» – для тех, кто занимается танцами недавно или не имеет профессионального хореографического образования. «Профессионалы» – для исполнителей с профильным образованием и опытом регулярных занятий более двух лет.
Участники представят свои номера в трёх направлениях: народный танец, современный танец и классический танец. Номинации конкурса – сольное исполнение, дуэт и коллективное исполнение (от трёх человек). От каждого исполнителя или коллектива принимается не более одной заявки в каждой номинации. Продолжительность выступления – не более 5 минут.
Оценивать выступления будут признанные эксперты сахалинской танцевальной сцены: профессиональные хореографы, педагоги и руководители танцевальных школ.
Ключевые даты фестиваля: окончание приёма заявок – 19 ноября, отборочный тур – 22 ноября, финал – 28 ноября. Все этапы пройдут на базе ДК «Родина».
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