ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ изучил структуру выдач семейной ипотеки по итогам первого месяца её работы на обновлённых условиях. Ключевой тренд — спрос перераспределился из столичных агломераций в регионы. Если по итогам девяти месяцев на Москву, Санкт‑Петербург и области в совокупности приходилась почти каждая вторая сделка (46%), то в октябре — только каждая третья (30%).
Структура сделок по типу жилья на рынке ипотеки в целом несколько трансформировалась. Доля первичного жилья в сделках ВТБ установилась на уровне 73% против 80% по итогам девяти месяцев. В то же время доля вторички выросла с 19,6% до 27%, драйвером роста этого показателя стали готовые объекты от застройщиков. Таким образом, устойчивый спрос на новостройки сохраняется, несмотря на изменение условий госпрограммы.
«Как мы и прогнозировали, семейная ипотека становится более социально направленной. В октябре выдачи по ней сократились — это естественная калибровка после всплеска спроса в сентябре. При этом география продаж выравнивается: доля столичных регионов снизилась с почти половины до каждой третьей сделки, и, по нашей оценке, такая пропорция может закрепиться. По нашим наблюдениям, средняя ставка в новых выдачах изменилась незначительно, при этом растёт доля клиентов со взносом 50% и более от стоимости жилья. Однако с момента модернизации программы прошёл только месяц, поэтому окончательные выводы делать рано, мы продолжим следить за динамикой», — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
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