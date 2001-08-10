На прилавки магазинов в России попал фальсификат под видом сахалинской красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продукция так называемых предприятий-призраков из Сахалинской области могла попасть в торговые точки сразу нескольких регионов России. Соответствующую информацию территориальным управлениям направил сахалинский Роспотребнадзор, сообщает ТК «41 Регион».

Сообщения о продукции, находящейся в обороте, получили в том числе в Забайкалье, Архангельской, Тульской и Брянской областях. По данным ведомства, речь идет о продукции, указанной как произведенная четырьмя сахалинскими компаниями: ООО "Персей" из Корсакова, ООО "Нави" из Корсакова, ООО ПК "Смак" из Южно-Сахалинска и ООО "Сахалинская икра" из областного центра.

В документах для «Персея» указан адрес на улице Крутой, 42, для "Нави" – Нагорной, 57. "Смак" зарегистрирован по адресу Западная, 110, а "Сахалинская икра" – Заводская, 2а. Все эти фирмы давно ликвидированы и не размещаются по адресу.

Региональные управления Роспотребнадзора получили информацию для выявления такой продукции в обороте и принятия необходимых мер.