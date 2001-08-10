Власти, экологи и студенты обсудят переработку мусора на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Круглый стол «Роль вторичной переработки: от теории к местным практикам» пройдёт в главной островной библиотеке 16 ноября в 15:00. Встреча приурочена ко Всемирному дню вторичной переработки.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, участники разберут, как сегодня устроена система обращения с отходами в Сахалинской области, какие виды мусора реально становятся сырьём и куда направляется собранное вторсырьё. Отдельный блок посвятят барьерам раздельного сбора: почему контейнеры иногда остаются пустыми, насколько жителям понятны правила сортировки и что нужно изменить, чтобы сортировка стала повседневной привычкой.

За круглым столом встретятся представители власти, бизнеса, экологических организаций, образования и жители. В программе заявлено семь докладов. Их представят начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы Минэкологии Сахалинской области Ольга Виноградова, директор департамента организации обращения с ТКО МинЖКХ Сахалинской области Виктория Огиенко, председатель Сахалинского регионального отделения ВЭОД «Экосистема» Андрей Витулин, библиотекарь Виктор Старовойтов, студенты СахГУ направления «Экология и природопользование» Максим Лазарев и Александр Куянцев.

Модератором выступит председатель правления Сахалинской областной общественной организации «Экологический центр „Родник“» Александра Зацаринная.

По итогам встречи участники сформулируют конкретные предложения для регионального и муниципального уровней. Все гости получат «Памятку жителя» – интерактивную карту с местами сбора вторсырья в Южно-Сахалинске. Карту можно будет скачать по QR-коду и переслать знакомым.

Встреча пройдёт в зале заседаний на первом этаже СахОУНБ. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-26.