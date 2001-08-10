Более 9,8 тысячи резюме разместили сахалинцы на портале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года жители Сахалинской области разместили на портале «Работа в России» более 9,8 тысячи резюме. Чаще всего соискатели ищут работу без требований к квалификации – по этому направлению размещено 3313 резюме.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, среди других популярных сфер – образование и наука (841 резюме), администрирование и управление (758), рабочие специальности (756). Также островитяне рассматривают работу в ЖКХ, торговле, государственном управлении, здравоохранении, транспорте и строительстве.

При этом средний срок закрытия вакансий сократился более чем вдвое – со 124 до 57 дней.

Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева отметила: «Сейчас работодатели быстрее закрывают вакансии, поэтому соискателям важно вовремя откликаться на подходящие предложения. При этом стоит следить за актуальностью своего резюме: указывать новые навыки, опыт и профессиональные достижения. Так работодателю проще понять, подходит ли ему кандидат».

Карьерные консультанты помогают грамотно составить резюме, выделить профессиональные навыки, подобрать подходящие вакансии и подготовиться к собеседованию. При необходимости специалисты предлагают профориентацию и варианты профессионального обучения.

Разместить резюме можно самостоятельно на портале «Работа в России» или обратиться за помощью в любой филиал регионального Кадрового центра. Все услуги предоставляются бесплатно.