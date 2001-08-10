В Ново-Александровске родители вместе с детьми создают открытки о Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центр народной культуры "Радуга" много лет остаётся для жителей Ново-Александровска местом притяжения и культурного отдыха. Здесь работают клубные формирования, проходят концерты, выставки, конкурсы, фестивали и занятия для всей семьи.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, специалисты "Радуги" постоянно ищут новые форматы семейного досуга. Теперь в центре проходят совместные занятия по рисованию: в кружке "Нарисуйка" дети вместе с родителями в технике коллажа создавали открытки, посвящённые Сахалину.

По словам преподавателя художественного отделения Арины Гончаровой, такие встречи позволяют родителям вместе с детьми погрузиться в совместное творчество.

Южносахалинка Елена Семенец водит дочь не только на художественное направление, но и в хореографический кружок. Она отмечает, что здорово, когда в микрорайоне есть место, где ребёнок получает полезные навыки.

Сейчас сердце радуется, что столько мероприятий, столько кружков, столько возможностей есть для наших детей. Ощущается, что в Южно-Сахалинске делается достаточно многое для раскрытия детского потенциала и для вовлечённости родителей, - отмечает Елена Семенец.

Коллективное времяпрепровождение - это очень интересно. Ты видишь не только результат своих детей, но и сам можешь чему-то научиться, показать им пример через творчество. Очень приятно, что рядом есть такое место, куда можно прийти и интересно провести время, - добавила участница занятия Екатерина Белявкина.

Добавим, весь 2027 год Южно-Сахалинск будет носить статус Семейной столицы России. В областном центре запланирована серия тематических мероприятий по вопросам медицины, образования и патриотического воспитания.