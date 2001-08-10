В Южно-Сахалинске тестируют единую цифровую платформу для координации земляных работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске тестируют новую цифровую платформу, которая позволит ресурсоснабжающим организациям заранее согласовывать планы земляных работ. Это поможет избежать ситуаций, когда на одном и том же участке дороги или тротуара приходится повторно вскрывать уже восстановленное покрытие.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, работа ведётся в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В МКУ «Административно-техническое управление администрации города Южно-Сахалинска» создали единую цифровую платформу для координации плановых земляных работ на территории городского округа. Новая система позволит ресурсоснабжающим организациям видеть планы друг друга на интерактивной карте.
Директор административно-технического управления Максим Лебедев подчеркнул: «Смысл системы в том, чтобы ресурсоснабжающие организации могли видеть на интерактивной карте границы земляных работ, запланированных на следующий год. Если участки проведения работ пересекаются, организации смогут согласовать свои действия и выполнить работы в один период, чтобы впоследствии не нарушать уже восстановленное благоустройство. Применение такого электронного ресурса позволит не только оптимизировать процессы, но и минимизировать неудобства для жителей».
Сейчас платформу тестируют и готовят к полноценной эксплуатации. Ресурсоснабжающие организации вносят в систему свои планы на следующий год. Параллельно специалисты анализируют данные и при выявлении пересечений участков планируемых работ будут организовывать совещания для согласования графиков.
Разработка и внедрение единой цифровой платформы стали логичным продолжением работы по цифровизации общественного контроля и мониторинга городского хозяйства. Ранее в Южно-Сахалинске запустили сервис «Земляные работы» на портале «Град Мапс». Он позволяет жителям в режиме онлайн отслеживать, где и какие земляные работы проводятся, а также контролировать сроки восстановления благоустройства. Сервис призван не только информировать горожан, но и повышать ответственность организаций, выполняющих ремонтные и строительные работы в Южно-Сахалинске. Работу сервиса также курирует административно-техническое управление муниципалитета.
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