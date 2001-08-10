Тихоокеанское
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В Южно-Сахалинске пройдут плановые антитеррористические учения
08:09, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдут плановые антитеррористические учения

В Южно-Сахалинске пройдут плановые антитеррористические учения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

УФСБ России по Сахалинской области информирует о проведении 12 ноября в Южно-Сахалинске плановых антитеррористических учений. Активная фаза запланированных мероприятий пройдёт в районе улиц Емельянова, Есенина, Комсомольская и Горького.

Как рассказали ТИА «Острова» в УФСБ России по Сахалинской области, на период учений в областном центре будут задействованы силы и средства экстренных служб. Ограничений движения автотранспорта не предусмотрено.

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