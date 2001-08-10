На Камчатке медведь убил сторожа, который вёл дневник о перемещениях хищника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный комитет проводит проверку по гибели сторожа в Соболевском районе после нападения медведя. Выяснилось, что мужчина вёл дневник, в котором записывал данные о передвижении хищника, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на СУ СКР по Камчатскому краю. Записи о передвижении медведя в непосредственной близости от сторожа охватывают период с 25 октября по 6 ноября.
Сообщение о безвестном исчезновении 50-летнего жителя Соболевского округа поступило в правоохранительные органы 10 ноября. В полицию обратился руководитель предприятия, в котором трудился пропавший. Он заявил, что в охотничьих угодьях в 150 километрах к северу от села Соболево, в районе верхнего течения реки Колпаково, пропал сторож – мужчина перестал выходить на связь.
По данному факту следователи организовали доследственную проверку. На поиски сторожа из Петропавловска на вертолёте вылетели криминалисты. Они обнаружили снегоход и следы крови, по которым удалось найти останки человека со следами нападения дикого животного.
На момент прибытия следственной группы вблизи места происшествия находился взрослый дикий зверь, которого сразу отстрелили. Предварительно, именно этот медведь напал на потерпевшего.
Следователи осмотрели место происшествия и выполняют комплекс проверочных мероприятий. Точную причину смерти человека определит судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:09 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдут плановые антитеррористические учения
09:43 Сегодня На Камчатке медведь убил сторожа, который вёл дневник о перемещениях хищника
10:01 Сегодня В Корсакове выпившая дама ударила ногой в колено полицейского
10:04 Сегодня В Южно-Сахалинске тестируют единую цифровую платформу для координации земляных работ
08:03 5 Ноября Полиция Южно-Сахалинска выяснила куда ушли похищенные у дольщиков деньги
09:57 6 Ноября У жителей Южно-Сахалинска за неделю изъяли девять ружей и травматический пистолет
10:37 6 Ноября На отремонтированном участке Корсаковской трассы сделают пункт весогабаритного контроля
10:59 6 Ноября Выбрасывание пакетиков с наркотиками из машины не помогло сахалинцу избежать ответственности
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
09:52 26 Октября На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав
Выбор редакции
- 16:43 Сегодня В Ново-Александровске родители вместе с детьми создают открытки о Сахалине
- 12:21 Вчера В Южно-Сахалинске открыт приём заявок на танцевальный арт-фестиваль "Заяви о себе"
- 14:05 10 Ноября В Южно-Сахалинске открыли мемориальную доску Герою России майору Сергею Ромашину
- 14:47 9 Ноября С начала года работу на Сахалине нашли 1 217 молодых специалистов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?