На Камчатке медведь убил сторожа, который вёл дневник о перемещениях хищника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет проводит проверку по гибели сторожа в Соболевском районе после нападения медведя. Выяснилось, что мужчина вёл дневник, в котором записывал данные о передвижении хищника, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на СУ СКР по Камчатскому краю. Записи о передвижении медведя в непосредственной близости от сторожа охватывают период с 25 октября по 6 ноября.

Сообщение о безвестном исчезновении 50-летнего жителя Соболевского округа поступило в правоохранительные органы 10 ноября. В полицию обратился руководитель предприятия, в котором трудился пропавший. Он заявил, что в охотничьих угодьях в 150 километрах к северу от села Соболево, в районе верхнего течения реки Колпаково, пропал сторож – мужчина перестал выходить на связь.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. На поиски сторожа из Петропавловска на вертолёте вылетели криминалисты. Они обнаружили снегоход и следы крови, по которым удалось найти останки человека со следами нападения дикого животного.

На момент прибытия следственной группы вблизи места происшествия находился взрослый дикий зверь, которого сразу отстрелили. Предварительно, именно этот медведь напал на потерпевшего.

Следователи осмотрели место происшествия и выполняют комплекс проверочных мероприятий. Точную причину смерти человека определит судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение.