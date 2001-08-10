Две сахалинки торговали контрафактным алкоголем иностранного производства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области направила в суд уголовное дело против двух жительниц Корсакова. Их обвиняют по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершённые группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, по версии следствия, с мая 2023 года по май 2024 года обвиняемые создали в чате одного из мессенджеров группу с рекламой товаров иностранного производства. Там они размещали сведения о розыгрыше и продаже немаркированной алкогольной продукции, заранее приобретённой ими.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли 127 бутылок спиртосодержащих напитков. Экспертизы подтвердили, что изъятая продукция не маркировалась федеральными специальными марками, а её оборот осуществлялся без необходимой сопроводительной документации, подтверждающей легальность производства и оборота.

За совершение преступления предусмотрено наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.