Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Круглый стол «Роль вторичной переработки: от теории к местным практикам», приуроченный ко Всемирному дню вторичной переработки, прошёл 16 ноября в главной островной библиотеке. В одном зале встретились представители региональных Минэкологии и МинЖКХ, экологических общественных организаций, студенты СахГУ и жители области.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, модератором встречи выступила председатель правления Сахалинской областной общественной организации «Экологический центр „Родник“» Александра Зацаринная.

Всего представили шесть докладов, в которых разобрали ситуацию с обращением с отходами в области – от нормативной базы до конкретных пунктов приёма.

Директор департамента организации обращения с ТКО МинЖКХ Сахалинской области Виктория Огиенко рассказала, как вовлекаются отходы производства и потребления во вторичный оборот на территории региона. Начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы Минэкологии Сахалинской области Ольга Виноградова представила блок об экологическом просвещении жителей. Эко-активист Сахалинского регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Алина Флоринская разобрала мусорную проблему Сахалина по данным общественного мониторинга и обозначила задачи, которые стоят перед регионом в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Студенты СахГУ Максим Лазарев и Александр Куянцев представили исследования о поэтапном переходе от теории переработки к реальному опыту управления пластиковыми отходами на Сахалине. Библиотекарь Виктор Старовойтов представил опыт областной научной библиотеки в формировании экопривычек у молодёжи через тематические мероприятия.

Организаторы отдельно отметили активное участие молодых людей в дискуссии. Студенты не только задавали вопросы спикерам, но и предлагали собственные решения. По итогам встречи модератор подчеркнула, что именно молодое поколение сегодня формирует новую экологическую культуру региона, и такая гражданская позиция становится реальным ресурсом для изменений.

В завершение встречи на большом экране появился QR-код с адресами мест сбора вторсырья в Южно-Сахалинске.