Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа на Сахалине с военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, прошли занятия по радиационной, химической и биологической защите.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, инструкторы, имеющие реальный боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции, обучают личный состав противодействию современным угрозам, включая применение диверсионными группами противника отравляющих веществ и зажигательных смесей.

В ходе занятий военнослужащие отработали нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта и противогаза в условиях ограниченного времени, а также действия при преодолении заражённых участков местности. Тренировки организовали на специально оборудованных учебных площадках в условиях, максимально приближенных к боевым, с использованием имитационных средств.

Полученные навыки будут закрепляться личным составом в ходе плановых занятий по боевой подготовке. Занятия по РХБ защите – неотъемлемая часть комплексной подготовки мотострелков, их проводят на регулярной основе в течение всего периода службы.