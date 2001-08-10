Сахалинец из ревности залез в дом земляка, избил его и ограбил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении. По предварительным данным, всё случилось на почве ревности.

Ночью молодой человек пришёл к дому потерпевшего, перелез через забор и через открытое окно залез внутрь. Хозяин в это время спал. Нападавший зашёл в комнату и напал на него и сильно избил. По заключению медиков, эти травмы квалифицируются как вред здоровью средней тяжести. Когда мужчина уже не мог сопротивляться, парень забрал из дома 4 тысячи рублей.

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам – помогли грамотно спланированные оперативные действия.

По данному факту возбудили два уголовных дела: о разбое с незаконным проникновением в жилище и об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материал подготовлен на основе предварительных данных.