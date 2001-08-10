21-летний иностранец украл у бывшей возлюбленной в Южно-Сахалинске миллион рублей и 7 тысяч долларов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 37-летней местной жительницы, занимающейся предпринимательской деятельностью. Женщина сообщила, что неизвестный проник в её квартиру и похитил крупную сумму денег.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, проведя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники уголовного розыска установили личность домушника. Им оказался 21-летний иностранный гражданин, проживающий в областном центре.
Выяснилось, что молодой человек ранее работал у заявительницы, и между ними завязались романтические отношения. Парень неоднократно бывал в гостях у возлюбленной и знал, где лежат её накопления. Спустя некоторое время пара рассталась. В один из дней приезжий обнаружил у себя связку ключей от жилища бывшей избранницы. Воспользовавшись удобным моментом, фигурант проник в квартиру и забрал хранившиеся там один миллион рублей и семь тысяч долларов США, после чего скрылся. Похищенные средства он потратил на личные нужды.
По данному факту следователь полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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