21-летний иностранец украл у бывшей возлюбленной в Южно-Сахалинске миллион рублей и 7 тысяч долларов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 37-летней местной жительницы, занимающейся предпринимательской деятельностью. Женщина сообщила, что неизвестный проник в её квартиру и похитил крупную сумму денег.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, проведя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники уголовного розыска установили личность домушника. Им оказался 21-летний иностранный гражданин, проживающий в областном центре.

Выяснилось, что молодой человек ранее работал у заявительницы, и между ними завязались романтические отношения. Парень неоднократно бывал в гостях у возлюбленной и знал, где лежат её накопления. Спустя некоторое время пара рассталась. В один из дней приезжий обнаружил у себя связку ключей от жилища бывшей избранницы. Воспользовавшись удобным моментом, фигурант проник в квартиру и забрал хранившиеся там один миллион рублей и семь тысяч долларов США, после чего скрылся. Похищенные средства он потратил на личные нужды.

По данному факту следователь полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.