За выходные на Сахалине зарегистрировали семь ДТП с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни, с 6 по 8 ноября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали семь ДТП с пострадавшими.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 357 нарушений ПДД. Инспекторы задержали и отстранили от управления девять водителей в состоянии опьянения, а также 34 автомобилиста без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли трёх водителей незарегистрированных машин, 17 – с тонировкой, двоих – за нарушение правил остановки и стоянки, одного – за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Оформили 45 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, 31 автомобиль поместили на специализированную стоянку. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.