Житель Южно-Сахалинска оформил кредит и перевёл мошенникам 349 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 ноября в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от 33-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что в августе 2026 года его добавили в мессенджере в группу «Работа в Европе». Позже с ним связались неизвестные, представившиеся менеджерами, и предложили трудоустройство комплектовщиком в фирме в Англии.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, с 7 по 27 октября злоумышленники под предлогом оформления документов, визы и заграничного паспорта убедили мужчину перевести деньги по указанным реквизитам. После получения средств неизвестные перестали выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 349 тысяч рублей. Для перевода денег потерпевший оформил кредит.

Ещё одной жертвой мошенников стал 55-летний житель областного центра. В мессенджере он получил предложение заработать на криптовалюте и согласился. Позже злоумышленники сообщили, что он якобы заработал 6 миллионов рублей. Для получения «выигрыша» мужчине предложили оплатить 10% от указанной суммы. Несмотря на то что заявитель ранее встречал в СМИ информацию о подобных способах мошенничества, он всё же поверил неизвестным и лишился 50 тысяч рублей.

По обоим фактам возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ – мошенничество. Проводятся следственные действия, устанавливаются лица, причастные к преступлениям.

Полиция напоминает: предложения о высокооплачиваемой работе за рубежом и гарантированном заработке на криптовалюте могут исходить от мошенников. Не переводите деньги за оформление документов, «страховку», активацию счёта или получение выигрыша. Перед трудоустройством проверяйте работодателя и не сообщайте неизвестным данные банковских карт, паспорта и коды из СМС.