Сахалинца наказали за комментарий о чиновниках и работниках прокуратуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинский городской суд вынес решение по делу об административном правонарушении экстремистской направленности, которое совершил местный житель. Он оставил провокационный комментарий в сети и попал под статью КоАП, пишет astv.ru.

В пресс-службе судебной системы Сахалинской области уточнили, что решение выносили по ч. 1 ст. 20.3.1 КоАП - возбуждение ненависти или вражды по отношению к представителям группы, выделенной по признакам профессиональной деятельности.

Так, сахалинец в соцсети разместил комментарий, адресованный работникам администрации Охинского района и прокуратуры города, который содержал "лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды (ненависти, розни)".

"С учетом данных о личности, характера и обстоятельств совершения административного правонарушения ему назначено административное наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Постановление в законную силу не вступило", - отметили в суде.